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г. Москва, ул. Дорожная дом 60 Б. Пн-Птн. с 09:00 до 18:00, Сбт-Вск. выходной
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Оборудование для отделочных работ
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Парковка оборудования

Мы предоставляем услуги по хранению строительного оборудования от одних суток

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При заказе от 0 рублей, привезём даже шпатель!

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Профессиональный строительный инструмент и оборудование

Профессиональный строительный инструмент и оборудование помогают качественно организовать рабочий процесс, избежать при выполнении работ возникновения недочетов и дефектов, которые могут стать причиной дополнительных финансовых затрат. Купить продукцию на выгодных условиях вы можете в компании «АМОТ», осуществляющей оптово-розничную продажу оборудования и инструментов различных марок.

Требования к оказанию услуг в сфере строительства, ремонта и отделки постоянно растут. Проводить все манипуляции на высоком уровне позволит только профессиональное оборудование для строительных работ. Представленные у нас позиции отличаются исключительным качеством и производительностью. Они рассчитаны на интенсивные нагрузки и легко справляются с поставленной задачей в сжатые сроки.

Наши предложения

Компания «АМОТ» - это оптово-розничный представитель профессионального строительного оборудования различных марок и професионального инструмента для отделочных работ.

Совместная программа группы компаний АМОТ на территории РФ позволила в течение 10 лет сформировать сбалансированный ассортимент средств механизации и ручного инструмента для современных отделочных технологий.

  • Мастерам-отделочникам
  • Профессиональным строительным бригадам
  • Строительным организациям
Сервисным компаниям и специалистам, выполняющим обслуживание и ремонт строительного оборудования
Производителям сухих строительных смесей
Коммерческим организациям, комплектующим строительные компании и объекты

Обращаясь к нам, вы получаете следующие преимущества:

  • надежные механизированные и ручные инструменты
  • широкий ассортимент товаров, постоянно пополняющийся новинками
  • доступные цены
  • высокий уровень сервиса
  • бесплатная доставка в установленный срок
  • профессиональные консультации от опытных специалистов
  • программы обучения работе на оборудовании
  • обслуживание и ремонт вашей техники
Заполните форму, и мы подберем оборудование под Ваши запросы
Последние поступления

Наш сервис

Мы предлагаем нашим клиентам высокий уровень сервиса.

Обучение, бесплатная доставка, компоновка агрегатов и инструментов под объект, ремонт и комплексное обслуживание оборудования, профессиональные консультации - это то, за что нас ценят.

Бесплатная доставка

Нет времени? Мы оперативно доставим на Ваш объект все необходимые инструменты, материалы и оборудование

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Магазин

Заезжайте к нам на чашечку кофе!
Это место для общения профессионалов, обучения, поиска новых объектов.

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Обучение

Продуманная система обучения с практическими занятиями позволяет освоить работу с оборудованием с самого нуля

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Сервисное обслуживание

Наши специалисты проведут ТО и качественный, сервисный ремонт вашего оборудования

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117405, г. Москва, ул. Дорожная дом 60Б.

+7 (903) 685-79-93

info@gkamot.ru

Пн-Птн. с 09:00 до 18:00, Сбт-Вск. выходной

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