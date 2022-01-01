Мы предоставляем услуги по хранению строительного оборудования от одних суток
Профессиональный строительный инструмент и оборудование
Профессиональный строительный инструмент и оборудование помогают качественно организовать рабочий процесс, избежать при выполнении работ возникновения недочетов и дефектов, которые могут стать причиной дополнительных финансовых затрат. Купить продукцию на выгодных условиях вы можете в компании «АМОТ», осуществляющей оптово-розничную продажу оборудования и инструментов различных марок.
Требования к оказанию услуг в сфере строительства, ремонта и отделки постоянно растут. Проводить все манипуляции на высоком уровне позволит только профессиональное оборудование для строительных работ. Представленные у нас позиции отличаются исключительным качеством и производительностью. Они рассчитаны на интенсивные нагрузки и легко справляются с поставленной задачей в сжатые сроки.
Наши предложения
Компания «АМОТ» - это оптово-розничный представитель профессионального строительного оборудования различных марок и професионального инструмента для отделочных работ.
Совместная программа группы компаний АМОТ на территории РФ позволила в течение 10 лет сформировать сбалансированный ассортимент средств механизации и ручного инструмента для современных отделочных технологий.
- Мастерам-отделочникам
- Профессиональным строительным бригадам
- Строительным организациям
Обращаясь к нам, вы получаете следующие преимущества:
- надежные механизированные и ручные инструменты
- широкий ассортимент товаров, постоянно пополняющийся новинками
- доступные цены
- высокий уровень сервиса
- бесплатная доставка в установленный срок
- профессиональные консультации от опытных специалистов
- программы обучения работе на оборудовании
- обслуживание и ремонт вашей техники
Наш сервис
Мы предлагаем нашим клиентам высокий уровень сервиса.
Обучение, бесплатная доставка, компоновка агрегатов и инструментов под объект, ремонт и комплексное обслуживание оборудования, профессиональные консультации - это то, за что нас ценят.
Бесплатная доставка
Нет времени? Мы оперативно доставим на Ваш объект все необходимые инструменты, материалы и оборудование
Магазин
Заезжайте к нам на чашечку кофе!
Это место для общения профессионалов, обучения, поиска новых объектов.
Обучение
Продуманная система обучения с практическими занятиями позволяет освоить работу с оборудованием с самого нуля
Сервисное обслуживание
Наши специалисты проведут ТО и качественный, сервисный ремонт вашего оборудования